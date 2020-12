Coronavirus, in Sicilia 1.084 nuovi casi e oltre mille guariti: a Catania +251 contagi

Sono 1.084 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte degli 8.497 tamponi effettuati. Si segnalano 29 nuovi decessi mentre il numero dei guariti torna a superare le mille unità (oggi sono 1.077). Scende di 3 unità il numero dei ricoveri in terapia intensiva: sono 166 i posti occupati da pazienti covid, circa il 20% di quelli disponibili. La suddivisione dei nuovi positivi suddivisa nelle province siciliane è la seguente: Catania 251, Palermo 292, Messina 232, Ragusa 46, Trapani 76, Siracusa 98, Caltanissetta 57, Agrigento 12, Enna 20. Gli attualmente positivi sono 33.387 mentre 32.136 persone rimangono in isolamento domiciliare. Questi i dati forniti oggi 30 dicembre 2020 dal ministero della Salute sulla situaziione coronavirus in Sicilia.