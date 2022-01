Covid in Sicilia, calano i ricoverati nei reparti ordinari e nelle terapie intensive

In Sicilia scende il numero dei ricoverati Covid sia nei reparti ordinari (1.470, -6 rispetto a ieri), sia in terapia intensiva 140 (-4 rispetto a ieri, nonostante gli 11 ingressi del giorno. E' quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute di oggi. Sono 6.141 (ieri erano stati 7.369) i nuovi contagi su 41.715 tamponi analizzati. Il tasso di positività è al 14,7% (ieri era al 15,9%). I guariti sono 1.160, di conseguenza continua a crescere il numero degli attuali positivi: 5.037 in più, per un totale di 242.444 siciliani al momento col Covid. I morti sono 27.

In isolamento domiciliare si trovano 240.834 persone. A Palermo e provincia sono 1.375 i nuovi casi per un totale di 151.623 dall'inizio della pandemia. Mentre per quanto riguarda le altre province: Catania 1.378, Messina 1.010, Siracusa 611, Trapani 384, Agrigento 326, Ragusa 686, Caltanissetta 329, Enna 125. La Regione comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, 83 sono relativi a giorni precedenti al 26 gennaio e che i decessi riportati oggi si riferiscono ai seguenti giorni: 9 a ieri e 18 al 28 gennaio.

Il Covid in Italia

Sono 104.065 i nuovi contagi da Covid in tutto il Paese nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 137.147. Le vittime sono invece 235, mentre ieri erano state 377. Sono 818.169 i tamponi molecolari e antigenici effettuati, ieri erano stati 999.490. Il tasso di positività è al 12,7%, in calo rispetto al 13,7% di ieri. Sono invece 1.593 le terapie intensive, 5 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 95. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.617, ovvero 19 in meno rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia sono 10.925.485 gli italiani contagiati dal Covid. Gli attualmente positivi sono 2.643.817, in calo di 20.831 nelle ultime 24 ore mentre i morti in totale sono 146.149. I dimessi e i guariti sono invece 8.135.519 con un incremento di 124.706 rispetto a ieri.