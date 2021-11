Covid, stabile la curva dei contagi in Sicilia: rispetto al 2020 c'è l'80% in meno di ricoverati

Nonostante in Sicilia i contagi si siano assestati ormai sopra i 500 al giorno, con picchi anche oltre i 700, la pressione sugli ospedale continua a diminuire. Nei reparti ordinari infatti ci sono 308 persone col Covid (-13 rispetto a ieri) e 42 in terapia intensiva (-2) con soli due nuovi ingressi. Per capire l'importanza dei vaccini nel combattere la malattia basta guardare i dati di un anno fa: il 30 novembre del 2020 infatti sull'Isola c'erano 1.547 persone ricoverate non gravi e 226 pazienti in terapia intensiva. Numeri da zona rossa (qui il bollettino di un anno fa).

Ma torniamo ad oggi. Secondo il bollettino diramato dal ministero della Salute i nuovi casi sull'Isola sono 545 su 32.398 tamponi, col tasso di positività che scende di nuovo all'1,6%. Purtroppo ci sono altri 8 decessi. Di questi uno è avvenuto oggi, 3 ieri, 3 giorno 28 novembre e uno il 27. I guariti sono 200, mentre gli attuali positivi diventano 12.545 (+337). Sempre un anno fa invece i positivi erano addirittura 40 mila.

I casi per provincia: Palermo 96, Catania 215, Messina 12, Siracusa 28, Trapani 58, Ragusa 53, Caltanissetta 32, Agrigento 33, Enna 18.

Il Covid in Italia

Il bollettino di oggi (martedì 30 novembre 2021) fa registrare 12.764 nuovi casi (ancora in aumento rispetto allo stesso giorno di una settimana fa) su 719.972 tamponi con un tasso di posivitità dell'1,8%. I decessi sono stati 89. Continua ad aumentare in maniera lieve la pressione sugli ospedali: i ricoverati con sintomi sono 5.227 (+92), mentre in terapia intensiva ci sono 683 pazienti (+14) con 64 ingressi nelle ultime 24 ore.

In base agli ultimi dati Agenas sono tre le regioni in cui l'occupazione dei posti letti nei reparti di "area non critica" ha superato la soglia del 15%: Friuli Venezia Giulia, che arriva al 23%, Valle d'Aosta al 20% e Pa di Bolzano al 19%. Nonostate negli ultimi giorni si sia registrato un lieve aumento, il numero dei deceduti resta comunque estremamente più basso rispetto allo stesso periodo del 2020.

Coronavirus: il bollettino di oggi martedì 30 novembre 2021

Nuovi casi: 12.764 (ieri 7.975, martedì scorso 10.047)

Tamponi (antigenici e molecolari): 719.972

Decessi: 89

Ricoverati con sintomi: +92, totale 5.227

Ricoverati in Terapia Intensiva: +14, totale 683

Ingressi del giorno in terapia intensiva: 64

Attualmente positivi: +4.627, totale 194.270

Dimessi/Guariti: +8.041

Totale casi: 5.028.547

Totale decessi: 133.828