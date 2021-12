Coronavirus, oltre cinquemila nuovi casi in Sicilia: boom a Catania (+1.100)

E' boom di nuovi casi Covid in Sicilia. Sono complessivamente 5.463 (anche se dalla Regione precisano che 16 si si riferiscono a giorni precedenti al 23 dicembre), su 62.437 tamponi processati, i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia. Nell'Isola gli attuali positivi salgono così a 42.582. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 839, mentre dei 4 decessi riportati oggi (7.502 dall'inizio dell'emergenza pandemica) solo 2 si sono verificati ieri mentre gli altri si riferiscono al 29 dicembre. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 749, mentre si trovano in terapia intensiva 98 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 1.442 a Palermo, 1.100 a Catania, 771 a Messina, 208 a Ragusa, 383 a Trapani, 452 a Siracusa, 297 a Caltanissetta, 388 ad Agrigento e 438 a Enna.

La zona gialla dal 3 gennaio

Il ministro Roberto Speranza emanerà un'ordinanza per definire la nuova mappa a colori dell'Italia, con le diverse regioni classificate in base al rischio covid. Attualmente sono sette i territori italiani fuori dalla zona bianca: Liguria, Marche, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Calabria, la provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano, tutte in zona gialla. Ci resteranno almeno per un'altra settimana.

I numeri dicono che l'incidenza dei contagi ogni centomila abitanti schizza in tutta Italia e in alcune aree supera già ora la soglia della zona arancione. Passeranno in zona gialla da lunedì 3 gennaio 2022 Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia. È infatti in arrivo l'ordinanza del ministro della Salute per il passaggio di fascia che scatterà lunedì 3 gennaio. Il presidente della Regione Musumeci ha commentato così: "Anche la Sicilia, come ho anticipato nei giorni scorsi, entra in fascia gialla. Rispetto a un anno fa e nonostante la massa enorme di contagi, potrebbe apparire una minima restrizione. Ma io voglio fare ancora appello a tutti i siciliani: è tempo di rispettare le regole che conosciamo da due anni. I nostri cittadini hanno mostrato di essere responsabili, lo conferma l’aumento delle vaccinazioni in questi ultimi giorni. Attenzione, quindi, alla serata di oggi. Possiamo vivere la nostra socialità serenamente: basta farlo con accortezza".

I numeri del Covid in Italia

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, venerdì 31 dicembre 2021. Sono 144.243 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Italia oggi su un totale di 1.224.025 tamponi con un tasso di positività all'11,78%. È quanto emerge dal report di oggi del Ministero della Salute. Sono 11.150 i ricoverati con sintomi, + 284 da ieri, 1.260 in terapia intensiva, + 34 da ieri, mentre sono 155 i morti. Con i 22.579 dimessi da ieri sale a 5.087.297 il bilancio totale dei guariti da inizio pandemia.

