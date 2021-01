Covid, in Sicilia boom di tamponi e contagi in discesa: a Catania +109

Si registrano ancora 35 decessi, mentre continua a diminuire la pressione sulle strutture ospedaliere: 1.325 i ricoverati in regime ordinario (-20). Si è pure ridotto da 208 a 204 il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva

In Sicilia i contagi da Coronavirus continuano a calare. Oggi sono 716 i nuovi casi registrati, ma su un numero record di tamponi: 32.850, Nessuno in Italia ne ha fatti così tanti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività scende quindi al 2,2%, il più basso a livello nazionale che in generale segna una media del 5,7%.

E' quanto si evince dai dati diramati nel bollettino del ministero della Salute. Purtroppo si registrano ancora 35 decessi, mentre continua a diminuire la pressione sulle strutture ospedaliere: 1.325 i ricoverati in regime ordinario (-20). Si è pure ridotto da 208 a 204 il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva.

Il totale degli attualmente positivi è 42.289 (-579 casi rispetto a ieri), di cui 40.760 in isolamento domiciliare obbligatorio. I guariti sono 1.260. Questa la situazione nelle nove province dell'Isola: Palermo 260 casi, Messina 142, Catania 109, Trapani 52, Siracusa 49, Caltanissetta 46, Agrigento 32, Ragusa 14, Enna 12. A mezzanotte scatta la zona arancione.

