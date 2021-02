Coronavirus, in Sicilia 789 nuovi casi e 1.233 guariti: a Catania + 211 contagi

Sono 789 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia a fronte dei 22.377 tamponi processati nelle ultime 24 ore mentre si segnalano 24 nuovi decessi e 1.233 guariti. Scende ancora il numero dei ricoveri, sia quelli in terapia intensiva (-6) che quelli in regime ordinario (-31). Sono dunque 187 i posti in terapia intensiva attualmente occupati da pazienti covid, circa il 22% di quelli disponibili. La suddivisione dei nuovi casi nelle province è la seguente: Catania 211, Palermo 315, Messina 49, Trapani 61, Siracusa 63, Ragusa 10, Caltanissetta 36, Agrigento 34, Enna 10. Complessivamente scende il numero dei positivi che si attesta quindi a 40.654, così come diminuisce il numero delle persone in isolamento che sono ad oggi 39.181. Questi i dati del bollettino del ministero della Salute di oggi 4 febbraio 2021 sulla situazione covid-19 in Sicilia.