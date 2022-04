Covid: in Sicilia superato il milione di contagi, cala la pressione sugli ospedali

Con 5.769 contagi registrati nelle ultime 24 ore, la Sicilia supera il "muro" del milione di casi. Questo il dato di oggi in cui, sulla scorta dei 33.690 tamponi processati, il tasso di positività si attesta al 17,1% (+5,1 rispetto al giorno precedente). I morti indicati nel report del 5 aprile sono 43 anche se - viene specificato - che cinque si riferiscono al 4 aprile, nove al 3 aprile, dieci al 2 aprile, cinque al primo aprile, uno al 28 marzo, uno al 27 marzo, uno al 25 marzo, uno al 23 marzo, uno al 6 marzo, uno al 7 febbraio, uno al 3 febbraio e altri al mese di gennaio.

Sul fronte ospedali cala la pressione nei reparti di degenza ordinaria dove attualmente sono ricoverate 1.009 persone (-74 rispetto al giorno precedente). Nelle ultime 24 ore si sono liberati dodici posti letto di terapia intensiva (con un solo ingresso giornaliero). Sono 186.617 gli attuali positivi (-331) mentre i soggetti in isolamento domiciliare sono 185.559 (-461). Sono quasi settemila (6.802 per l’esattezza) i dimessi o guariti. Il totale dei nuovi casi, visto il disallineamento tra il dato di giornata e la somma dei nuovi contagi delle singole province, in realtà fa 6.514 perché 745, precisa la Regione, sono riferiti a giorni precedenti al 5 aprile.

I dati per provincia

Stando ai dati raccolti dalla Protezione civile è questa la distribuzione dei nuovi casi nell'Isola (tra parentesi il numero complessivo dei casi dall’inizio della pandemia): 1.590 a Palermo (239.782), 1.084 a Catania (211.068), 1.230 a Messina (139.870), 532 a Siracusa (91.071), 448 a Ragusa (74.042), 325 a Caltanissetta (61.542), 670 ad Agrigento (77.813), 146 a Enna (29.396) e 489 a Trapani (75.787)

I dati dal resto dall'Italia

Coronavirus, il bollettino di oggi, martedì 5 aprile 2022, fa registrare 88.173 nuovi casi su 588.576 tamponi (antigenici e molecolari) con un tasso di positività del 15%. In lieve aumento i ricoverati con sintomi (+5) mentre scende il numero dei pazienti in terapia intensiva (-12). Sono 57 gli ingressi nei reparti di area critica registrati nelle ultime 24 ore. Resta alto il numero dei deceduti: 194, per un totale di 160.103 vittime dall'inizio della pandemia.

Coronavirus, il bollettino di martedì 5 aprile 2022

Nuovi casi: 88.173 (martedì scorso 99.457)

Decessi: 194, (ieri +125)

Attualmente positivi: 1.274.388 (+83), ieri 1.274.305

Dimessi/guariti: 13.531.567 (+88.637), ieri 13.442.930 (+40.915)

Ricoverati con sintomi: 10.246 (+5), ieri 10.241

Ricoverati in terapia intensiva: 471 (-12), ieri 483

Ingressi del giorno in terapia intensiva: 57

Totale pazienti ospedalizzati: 10.717, ieri 10.724

Tamponi: 588.576, ieri 203.647.359 in totale

Totale casi: 14.966.058, ieri 14.877.144 (+30.630, +0,21%)