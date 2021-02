Coronavirus, in Sicilia 616 nuovi casi e 1.686 guariti: a Catania +151 contagi

Continua a scendere il numero dei nuovi positivi registrati giornalmente in Sicilia: oggi 5 febbraio 2021 si segnalano 616 casi a fronte dei 25.206 tamponi processati. Ci sono ancora 31 nuovi decessi e 1.686 guariti, mentre scendono ancora i ricoveri: sono 5 in meno i posti occupati in terapia intensiva e 42 in meno quelli in regime ordinario. La suddivisione dei nuovi casi nelle province è la seguente: Catania 151, Palermo 226, Messina 53, Trapani 74, Siracusa 47, Ragusa 12, Caltanissetta 20, Agrigento 25, Enna 8. Il numero dei casi attualmente positivi scende sotto quota 40 mila mentre sono 38.128 le persone in isolamento domiciliare. Questi i dati forniti dal ministero della Salute sulla situazione covid-19 in Sicilia.