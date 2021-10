In Sicilia 321 nuovi casi Covid in 24 ore, i ricoveri sono in calo

Secondo il report del ministero della Salute si allenta la pressione sugli ospedali dell'isola, sia nei reparti ordinari sia in terapia intensiva. Si scende sotto i 13 mila cittadini in isolamento domiciliare (12.910). A Catania accertati 115 positivi

Trecentoventuno nuovi casi di Coronavirus accertati in 24 ore in Sicilia, in aumento rispetto a ieri, ma con un calo dei ricoveri in ospedale. I tamponi processati sono stati 16.368 (ieri 11.738) e così la positività arriva all'1.96 (ieri 1,5). E' il quadro che emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute.

Negli ospedali, nei reparti ordinari, ci sono 409 pazienti col Covid (ieri 436) mentre in terapia intensiva i posti occupati sono 49 (ieri 50) con un solo nuovo ingresso. Complessivamente gli ospedalizzati sono 458 (ieri 486). In isolamento domiciliare altre 12.910 persone (ieri 13.131). Il totale degli attuali positivi passa quindi da 13.617 di ieri a 13.368 di oggi. Sono state registrate altre dieci vittime per un totale di 6.862 da inizio pandemia. Dalla Regione la solita precisazione: non sono tutte riferibili alle ultime 24 ore. Quattro sono riconducibili al 3 ottobre, altre 5 al due e una al 29 settembre. Sono invece state dichiarate guarite altre 560 persone e il conteggio complessivo sale a 279.896.

La divisione dei nuovi casi per provincia vede la maggiore concentrazione a Catania con 115. Poi Siracusa con 44; Palermo 42; Trapani 41; Agrigento 35; Messina 25; Enna 12; Ragusa 4 e Caltanissetta 3.

La situazione nel resto d'Italia

Sono 2.466 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia. Il dato è contenuto nel bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.612. Sono invece 50 le vittime in un giorno, ieri erano state 37.