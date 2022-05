Covid, in Sicilia altri tremila nuovi casi e 11 morti

Poco più di 20 mila tamponi e tremila nuovi casi Covid in Sicilia. Il tasso di positività è del 15%. Stabile rispetto a ieri la situazione negli ospedali dell'Isola, dove si registrano altri 11 decessi (tutti nelle ultime 24 ore).

Spulciando i numeri del bollettino di oggi si scopre che ci sono altri 4.829 guariti, così gli attuali positivi scendono a 112.784 (-1.413). Le persone ricoverate nei reparti ordinari sono 745 (-10 rispetto a ieri), mentre in terapia intensiva ci sono 40 pazienti (-2) ma nessun nuovo ingresso in terapia intensiva.

La Regione rende noto che nelle province ci sono 427 casi relativi a giorni precedenti. Questa la mappa dei contagi per provincia: Palermo 774, Catania 755, Messina 514, Siracusa 331, Ragusa 275, Trapani 267, Agrigento 264, Caltanissetta 187 e Enna 60.

La situazione nel resto d'Italia

Sono 43.947 (48.255 ieri) i nuovi casi di Covid e 125 i morti (138 ieri) registrati in Italia nelle ultime 24 ore, che portano a 164.304 il totale delle vittime da inizio pandemia. Su un totale di 302.406 tamponi processati, tra molecolari e antigenici, il tasso di positività è al 14,5% (14,7% ieri). Secondo i dati aggiornati del ministero della Salute, sono in calo i ricoveri (-220 rispetto a ieri per un totale di 9.164) e le terapie intensive (-6 da ieri per un totale di 363).

I numeri del bollettino

Attualmente positivi: 1.146.385

Deceduti: 164.304 (+125)

Dimessi/Guariti: 15.416.301 (+62.978)

Ricoverati: 9.527 (-226)

Ricoverati in terapia intensiva: 363 (-6)

Tamponi: 215.559.634 (+302.406)

Totale casi: 16.726.990 (+43.947, +0,26%)