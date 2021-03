Coronavirus, in Sicilia 592 nuovi casi: a Catania prosegue la riduzione (+79)

In tutta l'isola crolla il numero dei positivi 3 mila in meno in 24 ore. Si registrano complessivamente 10 decessi

Dieci nuove vittime di Coronavirus in Sicilia (-10 rispetto a ieri) ma altri 592 contagi (+73). E' questa la fotografia dell'Isola che emerge dal bollettino di oggi sull'emergenza Covid diramato dal ministero della Salute. I nuovi contagiati sono stati individuati processando altri 26.236 tamponi, ben 3 mila in più rispetto a ieri. Il tasso di positività dunque resta uguale, essendo inchiodato al 2,2%.

I ricoverati in regime ordinario negli ospedali dell'Isola sono 662 (-8 rispetto a ieri), mentre in terapia intensiva ci sono 121 pazienti (+1) con 6 nuovi ingressi. Cala anche oggi il numero degli attuali positivi (cioè delle persone che in questo momento hanno il virus) che diventano quindi 19.727 (-2.951). Di questi 18.944 stanno in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 3.533 guariti, quasi 1.200 in più rispetto al giorno prima.

Questi i dati totali dall’inizio dell’epidemia e l’incremento dei contagi nelle singole province siciliane: Palermo: 45.197 (254), Catania: 42.460 (79), Messina: 20.104 (63), Siracusa: 10.830 (29), Trapani: 10.734 (32), Ragusa: 8.555 (43), Caltanissetta: 7.121 (36), Agrigento: 6.332 (45), Enna: 4.479 (11).