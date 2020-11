Coronavirus, in Sicilia 1.423 nuovi casi e 402 guariti: a Catania +292 contagi

In Sicilia sono 1.423 i casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore a fronte dei 9.525 tamponi effettuati, di questi, circa un terzo (500) provengono dalle attività di screening. Si registrano purtroppo 34 decessi ma anche un alto numero di guariti (402). Ci sono due nuovi ingressi in terapia intensiva che portano il totale a 159 mentre complessivamente rimangono ricoverate 1.157 persone- La suddivisione dei nuovi casi per provincia è la seguente: Palermo 321, Catania 292, Ragusa 292, Massina 157, Trapani 121, Siracusa 91, Agrigento 62, Caltanissetta 47, Enna 40. Gli attualmente positivi in tutto il territorio regionale sono 19.513 mentre 18.197 persone sono in isolamento domiciliare. Questi i dati forniti dal ministero della Salute oggi 6 novembre 2020 sulla situazione coronavirus in Sicilia.