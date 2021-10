Coronavirus, 285 nuovi casi nelle ultime 24 ore in Sicilia: ricoveri ancora in calo

Sono 285 i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore in Sicilia, 36 in meno rispetto a ieri. I tamponi processati sono stati 15.697 (ieri 16.368) e così la positività scende all'1.81 (ieri 1.96). E' il quadro che emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Per quanto riguarda l'incremento dei casi totali rispetto al giorno precedente la Sicilia è al terzo posto dietro Veneto e Lombardia.

Negli ospedali, nei reparti ordinari, ci sono 389 pazienti col Covid (ieri 409) mentre in terapia intensiva i posti occupati sono 49 - come 24 ore fa - con quattro nuovi ingressi. In isolamento domiciliare in Sicilia ci sono 11.934 persone (ieri 12.910). Il totale degli attuali positivi passa quindi da 13.368 di ieri a 12.372 di oggi.

Sono state registrate altre sei vittime per un totale di 6.868 da inizio pandemia. Dalla Regione arriva l'ormai solita precisazione: non sono tutte riferibili alle ultime 24 ore. Quattro si riferiscono a ieri 5 ottobre, un decesso al 4 ottobre e un altro al 2 ottobre.

Per quanto riguarda la situazione provincia per provincia a Palermo sono stati registrati 23 nuovi casi. Questa la situazione nelle altre città: Siracusa 63, Catania 46, Trapani 34, Enna 34, Messina 33, Ragusa 23, Caltanissetta 19, Agrigento 10.