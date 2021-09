Coronavirus, in Sicilia 943 nuovi casi: a Catania +261

Sicilia ancora in testa per nuovi positivi. Sono 943 i casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 12.804 tamponi processati. L'incidenza sale leggermente al 7,4% ieri era al 7,2%. Gli attuali positivi sono 28.951 con un incremento di 489 casi. I guariti sono 444 mentre si registrano altre 10 vittime che portano il totale dei decessi a 6.455. La Regione Siciliana comunica che i deceduti comunicati in data odierna sono avvenuti 4 il 4 settembre, 5 il 3 settembre, 1 il 2 settembre. Sul fronte ospedaliero sono adesso 975 i ricoverati, 10 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 120, lo stesso numero di ieri. Per quanto riguarda la divisione dei casi nelle varie province: Palermo 179, Catania 261 Messina 249, Siracusa 80, Ragusa 37, Trapani 53, Caltanissetta 46, Agrigento 1, Enna 37.