Covid, in Sicilia 2.357 nuovi casi e 3 morti: nell'ultima settimana contagi in calo

Sono in calo i contagi di Coronavirus in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 2.357 nuovi casi su 17.263 tamponi processati, con l'indice di positività che scende al 13,7% (ieri era al 14,6%).

E' quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.017 i nuovi casi ma il dato sui tamponi era molto più alto (su 27.546). Tre i decessi comunicati dalla Regione Siciliana, che portano a 9.620 il totale dell'inizio della pandemia. Sono invece 1.384 i guariti censiti nell'Isola nel bollettino odierno. In aumento i ricoveri in regime ordinario (+36) e quelli in terapia intensiva (+2). La Sicilia è al secondo posto nella classifica per numero di casi.

A livello provinciale si registrano a Palermo 677 casi, a Messina 649, ad Agrigento 356, a Trapani 321, a Catania 262, a Ragusa 223, a Siracusa 157, a Caltanissetta 140, a Enna 167.

I dati settimanali

"Nella settimana appena conclusa - scrivono dall'Ufficio Statistica del Comune - è proseguita la diminuzione del numero dei nuovi positivi, e si è ulteriormente allentata la pressione sugli ospedali: sono diminuiti i posti occupati, sia ordinari che in terapia intensiva. Sono però aumentati i nuovi ingressi in terapia intensiva e i decessi segnalati. Nello specifico:

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 30.104, il 9,8% in meno rispetto alla settimana precedente. E' però risalito il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 15,0% al 16,0%.

Il numero degli attuali positivi è diminuito del 3,9%, passando da 230.745 a 221.771, 8.974 in meno rispetto alla settimana precedente.

Le persone in isolamento domiciliare sono 220.822, 8.802 in meno rispetto alla settimana precedente.

I ricoverati sono 949, di cui 63 in terapia intensiva (dati aggiornati a ieri ndr). Rispetto alla settimana precedente sono diminuiti di 172 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono diminuiti di 10 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 37 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 19,4% in più rispetto ai 31 della settimana precedente).

Il numero dei guariti (583.196) è cresciuto di 38.999 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 71,6% (69,4% domenica scorsa).

Il numero di persone decedute segnalato nella settimana è pari a 188 (22 in più rispetto alla settimana precedente). Complessivamente le persone decedute sono 9617, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari all'1,2% (come la settimana scorsa).

I ricoverati complessivamente rappresentano lo 0,4% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva meno dello 0,1%).

Rispetto alla corrispondente settimana di un anno fa, i nuovi positivi sono passati da 3.830 a 30.104 (+686,0%), i ricoverati da 780 a 949 (+21,7%), i ricoverati in terapia intensiva da 123 a 63 (-48,8%), i nuovi ingressi in terapia intensiva da 36 a 37 (+2,8%), i decessi da 97 a 188 (+93,8%)".

Il Covid in Italia

Sono 22.083 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 35.057. Le vittime sono invece 130 (ieri erano state 105). Sono 188.274 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 296.246. Il tasso di positività è all’11,7%, in aumento rispetto al 10,5% di ieri. Sono invece 610 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 35. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.989, ovvero 161 in più rispetto a ieri.