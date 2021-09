Covid, nuovi contagi e ricoveri in calo in Sicilia: il "caso" dei decessi registrati in ritardo

Parlare di curva in discesa forse è ancora presto, ma dopo i dati settimanali che fotograno un rallentamento dei contagi Covid ecco che anche quelli giornalieri risultano in calo negli ultimi due giorni: nelle ultime 24 ore infatti sono 875 i casi registrati in Sicilia su 24.465 tamponi processati. Anche il tasso di positività, oggi del 3,5%, è in calo.

Anche oggi c'è il "caso" dei decessi. Che in Sicilia - come di consuetudine nelle ultime settimane - sono comunicati in ritardo. I morti riportati infatti sono 29: solo che solo 3 si riferiscono a ieri, 5 registrati giorno 6 settembre, ben 12 giorno 5 settembre, 5 giorno 4 e 4 giorno 3. Insomma pare che la Regione non riesca a registrare i decessi Covid con regolarità, come avviene invece nelle altre regioni.

Alto il numero dei guariti, che secondo il bollettino del ministero della Salute sull'Isola sono 1.250. Così gli attuali positivi sono in calo e diventano 28.547 (-404 rispetto a ieri). La situazione migliora lievemente anche negli ospedali. I posti letto occupati nelle aree non gravi sono 5 in meno rispetto a ieri (850), mentre nelle terapie intensive sono in calo di 4 unità (116 in totale) con quattro nuovi ingressi.

La mappa dei contagi per provincia: Palermo (292), Catania (232), Messina (20), Siracusa (68), Ragusa (36), Trapani (102), Caltanissetta (29), Agrigento (61), Enna (35).

Il Covid in Italia

Sono 4.720 i nuovi contagi da Covid in Italia (ieri 3361), secondo i dati del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 71 morti (ma il dato è "falsato" dalla Sicilia) che portano a 129.638 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 318.865 tamponi, con un tasso positività che cala all'1,48% (ieri 2,5%).

In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 4.307 (ieri 4.302), con un aumento di 5 persone rispetto a ieri mentre sono 563 i ricoverati in terapia intensiva (-7 rispetto a ieri), con 40 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.316.077 i guariti (+6.877 ) e 133.787 gli attualmente positivi (-2.233 ).

Il bollettino di martedì 7 settembre

Attualmente positivi: 133.787

Deceduti: 129.638 (+71)

Dimessi/Guariti: 4.316.077 (+6.877)

Ricoverati: 4.870 (-2)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 563 (-7)

Tamponi: 85.973.261 (+318.865)

Totale casi: 4.579.502 (+4.720, +0,1%)