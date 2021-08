Si impenna il numero dei ricoveri Covid in Sicilia: ci sono altri 822 contagi, a Catania +110

Altri 822 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in Sicilia. Continuano a salire i contagi nell'Isola. Ieri erano stati 776 i casi di Covid accertati. Oggi sono 46 in più e con un’incidenza decisamente maggiore. Se infatti ieri erano stati 17.662 i tamponi processati, oggi i test effettuati sono stati "solo" 9.083. Numeri impietosi - quelli contenuti nel monitoraggio quotidiano diffuso dal ministero della Salute - e che portano il tasso di positività dal 4,3 al 9%. Dati che avvicinano sempre di più la Sicilia alla zona gialla.

Passano da 394 a 418 le persone ricoverate nei reparti di degenza ordinaria - ben 26 in più rispetto a sabato - e 54 quelle seguite nei reparti di terapia intensiva (contro le 47 di 24 ore fa) dove sono entrati otto nuovi pazienti. Da registrare purtroppo altri tre morti. Il totale delle persone che hanno perso la vita in Sicilia dall'inizio della pandemia sale ora a quota 6.086. Al momento in isolamento domiciliare ci sono 13.605 persone. Il numero degli attuali positivi in Sicilia schizza ora a 14.077. Nel bollettino odierno anche oggi l'Isola è nettamente la regione in cui sono stati registrati più contagi: dagli 822 della Sicilia si passa ai 665 della Toscana e ai 637 della Lombardia.

Ecco i dati relativi alle singole province (nell’ordine totale e incremento casi): Palermo: 73.210 (244); Catania: 63.097 (110); Messina: 27.533 (26); Siracusa: 17.747 (70); Trapani: 15.518 (55); Ragusa: 15.458 (137); Caltanissetta: 14.548 (72); Agrigento: 14.253 (80); Enna: 7.274 (28).