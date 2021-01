Coronavirus, in Sicilia 1.842 nuovi casi e 35 morti: a Catania +401 contagi

La curva dei nuovi casi di coronavirus scoperti in Sicilia continua a salire: oggi 8 gennaio 2021 sono 1842 i positivi registrati a fronte degli 10.587 tamponi effettuati. Si segnalano 35 nuovi decessi e 840 guariti mentre sale di 4 unità il numero dei ricoveri in terapia intensiva, con gli ingressi di oggi i posti occupati toccano quota 200, il 25% di quelli disponibili. Aumentano anche i ricoveri in regime ordinario (+18). La suddivisione dei nuovi positivi nelle province siciliane è la seguente: Catania 401, Palermo 472, Messina 361, Ragusa 51, Trapani 226, Siracusa 184, Caltanissetta 81, Agrigento 63, Enna 3. Complessivamente gli attualmente positivi sono 39.672 mentre 38.226 persone si trovano in isolamento domiciliare. Con gli 8.850 vaccini somministrati nelle ultime 24 ore, i vaccinati raggiungono quota 44.211, circa lo 0.89% della popolazione. Questi i dati forniti dal ministero della Salute sulla situazione covid-19 in Sicilia.