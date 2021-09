Covid, in Sicilia i nuovi casi sono sotto la soglia di mille: +171 positivi nella provincia etnea

Per il terzo giorno consecutivo in Sicilia i nuovi casi di covid 19 sono sotto la soglia di mille. Oggi sono 877 a fronte di 19.357 tamponi processati. Ieri erano 875 e l'altro ieri 943. L'incidenza sale al 4,5 ieri era al 3,6%

Per il terzo giorno consecutivo in Sicilia i nuovi casi di covid 19 sono sotto la soglia di mille. Oggi sono 877 a fronte di 19.357 tamponi processati. Ieri erano 875 e l'altro ieri 943. L'incidenza sale al 4,5 ieri era al 3,6%. L'isola resta sempre al primo posto per nuovo contagio giornaliero seguita dalla Lombardia con 655 casi. Gli attuali positivi sono 28.016 con un decremento di 531 casi. I guariti sono 1.379 mentre si registrano altre 29 vittime che portano il totale dei decessi a 6.513. La regione Sicilia comunica che i decessi comunicati in data odierna sono riferiti ai seguenti giorni: 1 il 7 settembre, 5 il 6 settembre, 12 il 5 settembre, 5 il 4 settembre, 4 il 3 settembre , 2 il primo settembre. Sul fronte ospedaliero sono adesso 939 i ricoverati, 27 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 116, lo stesso numero rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 138, Catania 171, Messina 243, Siracusa 111, Ragusa 38, Trapani 48, Caltanissetta 47, Agrigento 79, Enna 2.

La Sicilia sembra cosìsi allontanarsi dal rischio zona arancione. "In questi giorni - ha detto l'assessore alla Salute della Regione Siciliana Ruggero Razza intervenendo a Timeline su SkyTg24 - assistiamo a una diminuzione. Siamo per il terzo giorno di seguito sotto la linea dei mille nuovi casi, e da almeno una settimana anche la curva delle ospedalizzazioni è sostanzialmente piatta. Ovviamente anche la diminuzione del flusso turistico fa la sua parte".

