Covid, Sicilia ancora prima in Italia per nuovi casi (923): a Catania sono 190

Sul fronte ospedaliero sono adesso 494 i ricoverati, 22 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 52 i ricoverati, 2 in meno.

La progressione dei casi di Coronavirus torna a preoccupare la Sicilia. Il ritorno della "zona gialla" nelle prossime settimane diventa concreto e il quadro che emerge oggi dal report del ministero della Salute conferma l'andamento. Nelle ultime 24 ore sono stati individuati altri 923 casi. I tamponi analizzati sono stati 17.356 e cosi il tasso di positività si attesta al 5,3% (ieri era arrivato al 9 in virtù dei pochi test effettuati).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari degli ospedali siciliani sono 442 (ieri 418), ma vanno aggiunti i 52 pazienti in terapia intensiva (due in meno di ieri) con un nuovo ingresso per un totale di 494 ospedalizzati (ieri 472). Il numero delle persone in isolamento domiciliare è salito a 14.445 (ieri 13.605). Gli attuali positivi sono quindi 14.939 (ieri 14.077). Solo 59 persone sono state dichiarate guarite e il totale arriva così a 228.534 da inizio pandemia. Ci sono state altre due vittime per un totale di 6.088. La divisione dei nuovi casi per provincia: Palermo 208; Catania 190; Messina 186; Siracusa 56; Ragusa 112; Trapani 22; Caltanissetta 106; Agrigento 5 ed Enna 38.

Ipotesi zona gialla

Il Covid in Sicilia continua a crescere e i suoi numeri a spaventare. Aumentano i nuovi positivi, i ricoverati (ordinari e in terapia intensiva), i nuovi ingressi in terapia intensiva e i morti. Nell’ultima settimana i nuovi positivi sono stati 5.097, il 14,7% in più rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrato un incremento del 23,5%. Non si superavano i 5 mila nuovi positivi in una settimana da tre mesi (l'ultima volta nella settimana dal 3 al 9 maggio, con 5.568 nuovi positivi). Secondo i dati della Protezione civile, diffusi dall’ufficio Statistica del Comune, è cresciuto anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 4,5% al 5,1%. L'articolo completo

La situazione in Italia (fonte Today.it)