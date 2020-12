Coronavirus, in Sicilia 753 casi e 1.627 guariti: a Catania +347 nuovi contagi

La curva dei nuovi contagi registrati in Sicilia subisce oggi una flessione verso il basso: sono 753 i nuovi positivi, ma diminusice anche il numero dei tamponi effettuati che si ferma a 7.013. Si segnalano 34 nuovi decessi e ben 1.627 guariti. Non si registrano nuovi ricoveri in regime ordinario e scendono di una unità quelli in terapia intensiva: sono 198 i posti occupati da pazienti covid, circa il 24 % di quelli disponibili (808). La suddivisione dei nuovi positivi nelle province siciliane è la seguente: Catania resta la provincia più colpita con 347 nuovi contagi seguita da Palermo con 212 nuovi casi. A seguire Ragusa 66, Messina 38, Caltanissetta 37, Siracusa 26, Enna 10, Agrigento 9, Trapani 8. Complessivamente scende ancora il numero degli “attualmente positivi”, che sono 38.647, mentre 37.075 persone rimangono in isolamento domiciliare. Questi i dati del bollettino fornito oggi, 9 dicembre 2020, dal ministero della Salute sulla situazione coronavirus in Sicilia.