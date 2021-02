Coronavirus, in Sicilia 744 nuovi casi e oltre mille guariti: a Catania +109 contagi

Oltre 21 mila tamponi processati: si registrano 24 nuovi decessi. In diminuzione il numero dei ricoverati, sia quelli in terapia intensiva che quelli in regime ordinario

Sono 744 i nuovi casi di coronavirus segnalati in Sicilia a fronte dei 21.948 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Si registrano ancora 24 nuovi decessi mentre i guariti sono 1.131. Scende ancora il numero dei ricoverati: sono 5 in meno quelli in terapia intensiva mentre diminuiscono di 31 unità quelli in regime ordinario. La suddivisione dei nuovi casi nelle province è la seguente: Palermo 319, Catania 109, Messina 71, Trapani 80, Siracusa 51, Ragusa 17, Caltanissetta 19, Agrigento 73, Enna 5. Gli attualmente positivi sono 38.521 (411) mentre le persone in isolamento domiciliare sono 37.184 (-375). Questi i dati del bollettino di oggi 9 febbraio 2021 fornito dal ministero della Salute sulla situazione covid-19 in Sicilia.