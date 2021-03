Coronavirus, in Sicilia 595 casi e 1.774 guariti: a Catania +106 contagi

Si segnalano 18 nuovi decessi mentre scende ancora il numero dei ricoveri, sia quelli in terapia intensiva (-8) che quelli in regime ordinario (-4). L'incidenza per 100 mila abitanti negli ultimi sette giorni è di 78 casi

Lieve aumento dei nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia (+595) a fronte dei 22.842 tamponi processati nelle ultime 24 ore. La campagna vaccinale prosegue nell'Isola con le 17.097 prime dosi dosi somministrate oggi e le quasi 4 mila seconde dosi. Si segnalano 18 nuovi decessi ma rimane alto il numero dei guariti che oggi raggiunge quota 1774. Scende ancora il numero dei ricoveri, sia quelli in terapia intensiva (-8) che quelli in regime ordinario (-4).

La suddivisione dei nuovi casi nelle province è la seguente: Palermo 295, Catania 106, Messina 44, Siracusa 44, Trapani 14, Ragusa 30, Caltanissetta 25, Agrigento 36, Enna 1. L'incidenza per 100 mila abitanti negli ultimi sette giorni è di 78 casi. Il numero dei positivi scende complessivamente di 1.185 unità: il numero dei casi attivi è di 14.202 mentre sono 13.425 le persone in isolamento domiciliare. Questi i dati forniti oggi, 9 marzo 2021, dal ministero della Salute sulla situazione covid-19 in Sicilia.

La corsa al vaccino

"Se ci sarà un nuovo impulso sul Piano vaccinale, da parte del governo nazionale, immagino voglia dire anzitutto che arriveranno più dosi, perché noi non aspettiamo altro! Da questa settimana, alla luce delle aperture di fascia generazione del vaccino AstraZeneca, sarà possibile prenotarsi anche per tutti i cittadini di età compresa tra i 70 e i 79 anni. Resta il problema delle persone fragili, per le quali è obbligatorio solo l’utilizzo di Pfizer o Moderna. Comprendo quanto possa apparire assurdo che molti siano ammessi al vaccino prima di loro, ma non decidiamo noi quante dosi Pfizer e Moderna vengano inviate". Lo dice l’assessore alla Salute della Regione, Ruggero Razza.