Coronavirus, curva dei contagi stabile: a Catania +183 nuovi casi

Sono 603 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia a fronte degli oltre 20 mila tamponi processati nelle ultime 24 ore. L'incidenza dei nuovi casi su 100 mila abitanti negli ultimi 7 giorni è 95. Si segnalano 19 nuovi decessi e 1.454 guariti, mentre si registra ancora un calo dei ricoveri, sia quelli in terapia intensiva (-1), che quelli in regime ordinario (-36). Complessivamente cala il numero dei positivi (-870) e quelli in isolamento (-833), restano dunque 19.165 casi attivi e 18.158 in persone in quarantena. La suddivisione dei nuovi casi nelle province è la seguente: Palermo 179, Catania 183, Messina 65, Siracusa 51, Trapani 31, Ragusa 6, Caltanissetta 17, Agrigento 67, Enna 4.

La campagna vaccinale

Saranno attivi dalla prossima settimana i 4 nuovi Hub vaccinali della provincia di Catania. Martedì 18 maggio saranno aperti al pubblico gli Hub di Acireale, Misterbianco e Sant’Agata Li Battiati, ai quali si aggiunge successivamente quello di Caltagirone. Si potenzia così la rete dei Centri vaccinali dell’area metropolitana di Catania per puntare al target delle 11000 vaccinazioni giornaliere. Rimangono operativi tutti i Punti di Vaccinazione ad esclusione dei PVO e dei PVT di Acireale e di Caltagirone, e dei Punti di Vaccinazione dei PTA “San Luigi” e “San Giorgio” di Catania. Le seconde dosi già programmate in tali centri saranno somministrate rispettivamente negli Hub di Acireale, Caltagirone, Sant’Agata Li Battiati e Misterbianco.