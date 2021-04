Covid, curva dei contagi ancora in aumento: a Catania +343 casi

Continua a segnare un aumento dei nuovi casi la curva del contagio in Sicilia: con i 1.542 contagi registrati oggi, a fronte dei quasi 30 mila tamponi processati, il numero degli attuali positivi tocca quota 24.132. Il numero dei nuovi decessi segna un +33 mentre il numero dei guariti è di 2.048 persone: sul fronte dei ricoveri abbiamo 9 nuovi ingressi in terapia intensiva e +16 in regime ordinario. Complessivamente i posti in terapia intensiva occupati sono 185, circa il 22,2% di quelli disponibili. La suddivisione dei nuovi casi nelle province vede Palermo con 566 casi, Catania 343, Messina 127, Siracusa 105, Trapani 104, Ragusa 58, Caltanissetta 79, Agrigento 128, Enna 12.

Campagna vaccinale, dati ancora disallineati

Nella serata di ieri la Regione ha diffuso i dati relativi alla copertura vaccinale comunicando l'avvenuta somministrazione di oltre un milione di dosi così suddivise: “683.753 hanno ricevuto la prima dose, 317.924 hanno completato il ciclo di vaccinazione ricevendo anche la seconda. In dettaglio, sono state somministrare complessivamente 758.534 dosi del siero Pfizer (454.681 le prime inoculazioni, 303.853 le seconde), 198.157 quelle di Moderna (184.430 le prime, 13.727 le seconde), 44.986 quelle di AstraZeneca (44.642 prime dosi, 344 richiami)”. Mentre la distribuzione delle somministrazioni complessive (prima e seconda dose) nelle singole province: 76.343 ad Agrigento; 49.089 a Caltanissetta; 217.366 a Catania; 40.288 a Enna; 134.466 a Messina; 260.083 a Palermo; 68.288 a Ragusa; 69.373 a Siracusa; 86.381 a Trapani.

I dati forniti oggi dal ministero invece ci restituiscono delle cifre diverse: 320.006 persone complessivamente vaccinate, di cui 236.963 ultra ottantenni. Nelle ultime 24 ore risultano somministrate 11.372 prime dosi, e 8.426 seconde dosi, mentre 368.275 persone sono in attesa del richiamo. La copertura vaccinale, secondo il ministero, ha raggiunto il 6,44% della popolazione.