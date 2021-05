Coronavirus, curva dei contagi in calo: a Catania +169 nuovi casi

Si segnalano 17 nuovi decessi e 1.712 guariti mentre sul fronte dei ricoveri si continua a registrare un calo, sia nelle terapie intensive (-4) che in regime ordinario (-42). Da lunedì la Sicilia in zona gialla

La curva dei nuovi casi di coronavirus in Sicilia resta stabile, registrando oggi una flessione verso il basso con 573 nuovi contagi a fronte dei 22.269 tamponi processati nelle ultime 24 ore. L'incidenza su 100 mila abitanti negli ultimi sette giorni è di 95. Si segnalano 17 nuovi decessi e 1.712 guariti mentre sul fronte dei ricoveri si continua a registrare un calo, sia nelle terapie intensive (-4) che in regime ordinario (-42). Complessivamente rimangono ospedalizzate 841 persone. Catania continua ad essere la provincia più colpita con 169 nuovi casi, segue Palermo con 140. Nelle altre abbiamo Messina con 65, Siracusa 52, Trapani 25, Ragusa 36, Caltanissetta 43, Agrigento 32, Enna 11.

Giornata record di vaccinazioni ieri in provincia di Catania. Somministrate oltre 8650 dosi. Boom di vaccinati anche all’Hub di Catania. Dalla prossima settimana la rete vaccinale catanese sarà potenziata con l’attivazione di 4 nuovi Hub vaccinali. Martedì 18 maggio saranno aperti al pubblico gli Hub di Acireale, Misterbianco e Sant’Agata Li Battiati, ai quali si aggiunge successivamente quello di Caltagirone. Come già ricordato ai cittadini, rimangono operativi tutti i Punti di Vaccinazione ad esclusione dei PVO e dei PVT di Acireale e di Caltagirone, e dei Punti di Vaccinazione dei PTA “San Luigi” e “San Giorgio” di Catania. Le seconde dosi già programmate in tali centri saranno somministrate rispettivamente negli Hub di Acireale, Caltagirone, Sant’Agata Li Battiati e Misterbianco. Gli utenti saranno avvisati tramite SMS del cambio della sede di vaccinazione, rimangono invariati data e orario già comunicati.