Covid, in Sicilia 875 nuovi casi e ricoveri in calo: +206 contagi a Catania

Sono 875 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia a fronte dei 16.558 tamponi processati nelle ultime 24 ore. L'incidenza dei nuovi casi su 100 mila abitanti negli ultimi 7 giorni arriva a 182. Si segnalano 10 nuovi decessi e 584 guariti mentre sul fronte ricoveri si registra ancora un lieve calo, sia nelle terapie intensive (-2) che in quelli in regime ordinario (-4). La suddivisione dei nuovi casi nelle province è la seguente: Palermo 246, Catania 206, Messina 79, Siracusa 98, Trapani 33, Ragusa 76, Caltanissetta 69, Agrigento 53, Enna 20. Complessivamente rimangono positive 25.758 mentre 24.359 persone rimangono in isolamento domiciliare.

La campagna vaccinale

Secondo i dati forniti dal ministero oggi sono state somministrate 18.325 prime dosi e 5.792 richiami. In totale sono state vaccinate 352.576 persone, di cui 252.831 ultra ottantenni. La copertura vaccinale si attesta al 7,10% della popolazione. Nell'isola questo fine settimana si è tenuto l'open day per poter accedere al vaccino AstraZeneca senza prenotazione. I dati della provincia etnea fino a questo momento registrano 1.271 somministrazioni.