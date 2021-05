Coronavirus, contagi in calo ma la Sicilia resta arancione: a Catania +207 nuovi casi

Ancora in calo i ricoveri, sia quelli in terapia intensiva (-7) che quelli in regime ordinario (-42). Complessivamente cala il numero dei positivi (-548) e quello delle persone in isolamento (-499)

Sono 603 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia a fronte dei 25.740 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Si segnalano 11 nuovi decessi e 1.140 guariti. In calo l'incidenza dei nuovi casi su 100 mila abitanti negli ultimi 7 giorni è di 123. Ancora in calo i ricoveri, sia quelli in terapia intensiva (-7) che quelli in regime ordinario (-42). Complessivamente cala il numero dei positivi (-548) e quello delle persone in isolamento (-499). I casi attivi rimangono 23.330. La situazione nelle province è la seguente: Palermo 121, Catania 207, Messina 52, Siracusa 56, Trapani 18, Ragusa 54, Caltanissetta 35, Agrigento 44, Enna 16.

Sul fronte della campagna vaccinale il bollettino del ministero segnala 19.551 somministrazioni della prima dose e 10.893 seconde dosi, per un totale di oltre 30 mila inoculazioni. La copertura vaccinale nell'Isola si attesta al 10.31% della popolazione.

Rt sotto 1, ma la Sicilia resta arancione

Anche se dopo 10 settimane l'indice rt scende sotto 1 (0.89) e il rischio diventa da moderato a basso, l'Isola dovrà attendere almeno fino al 17 maggio prima di passare in zona gialla. In base al decreto del marzo 2020, infatti, è necessario riconfermare questo valore per due settimane di fila. Dunque l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza lascerà l'arancione per la Sicilia. Nonostante una riduzione del 17% dei nuovi casi settimanali. Secondo il report del ministero della Salute in Sicilia nella settimana considerata sono stati registrati 5.973 casi, la riduzione dei casi è stata del 17,1 per cento in una settimana e del 20,4 per cento considerando 14 giorni. I nuovi focolai sono stati 785, in diminuzione rispetto alla settimana prima, mentre i casi non riconducibili a catene di contagio note sono stati 2.717. L'occupazione dei reparti di terapia intensiva da parte dei malati Covid è al 19% (la soglia critica è del 30), mentre quella dei reparti ordinari del 30% (la soglia critica è il 40 per cento). Anche il tasso di positività (ovvero il numero di positivi rispetto ai tamponi molecolari eseguiti è sceso dal 13 all'11,3 per cento).