Coronavirus, Sicilia regione con più contagi in Italia: 1278

Con 1278 oggi è la Sicilia la Regione italiano dove si sono registrati più casi. Segue la Lombardia con 1189, quindi l'Emilia Romagna con 1153. In tutte le altre regioni si registrano meno di mille casi. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute Iss. I morti sono stati invece 38 e il totale è salito a 3.027. Calano leggermente i ricoveri in terapia intensiva (ad oggi 205, -3 rispetto a ieri). Le persone dichiarate guarite sono state 780. In Sicilia vi sono complessivamente 46.885 positivi (45.236 dei quali in isolamento domiciliare). Dall’inizio della pandemia i casi totali sono stati 122.007. I test totali sono stati 39.776 (comprensivi anche dei rapidi) e la percentuale di positività è del 3,21%.

