Coronavirus, l'aggiornamento dei contagi a Catania e in Sicilia: 14 morti e quasi mille guariti

Chi ha avuto il vaccino. La campagna vaccinale ha visto somministrate ad oggi 9 maggio 2021 il seguente numero di dosi: 6.585.451 dosi a over 80; 3.686.649 a settantenni; 1.967.229 a sessantenni. Quanto alla messa in sicurezza delle strutture socio assistenziali risultano vaccinati con 670.692 dosi gli ospiti delle Rsa, 4.315.025 dosi a soggetti fragili e caregiver, 3.316.521 a operatori sanitari e 919.302 a lavoratori del comparto sanità. Risultano inoltre che 1.231.883 dosi siano state destinate a professori o personale scolastico e 357.392 a agenti delle forze dell'ordine. 617.171 dosi sono invece finite a persone non ricomprese nelle categorie per le quali è già stata aperta la campagna vaccinale.