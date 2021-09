In Sicilia 464 i nuovi positivi al Covid e 13 i morti: la provincia etnea è sempre la più colpita con +186

Sono 464 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 13.504 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza sale al 3,4% ieri era del 3%. L'isola torna seconda nei nuovi contagi giornalieri, dopo la Lombardia con 488 casi. Gli attuali positivi sono 17.568 con una diminuzione di 848 casi. I guariti sono 1.229 mentre si registrano altre 13 vittime che portano il totale dei decessi a 6.769. Sul fronte ospedaliero sono adesso 623 i ricoverati, 33 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 80, 2 in meno rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 98 casi, Catania 186, Messina 5, Siracusa, 71, Ragusa 22, Trapani, 52, Caltanissetta 17, Agrigento 13, Enna 0.

