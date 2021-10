Covid, in Sicilia 273 nuovi contagi in 24 ore: nella provincia etnea +99 positivi

Il ministero della Salute attesta il calo dei ricoveri, sia nei reparti ordinari sia in terapia intensiva, dove non ci sono stati nuovi ingressi. Scende sotto quota diecimila il numero dei cittadini in isolamento domiciliare

Nelle ultime 24 ore in Sicilia sono stati accertati 273 nuovi casi di Covid. Lo riporta il ministero della Salute nel consueto report che monitora l'andamento della pandemia. Sono stati processati 13.879 tamponi con tasso di positività pari all'1,9% (ieri 1,8). In ospedale ci sono, con sintomi Covid, 340 ricoverati nei reparti ordinari (ieri 345) e 39 (ieri 42) in terapia intensiva e non ci sono stati nuovi ingressi in area critica. Complessivamente i ricoverati sono 379 (ieri 387). Scendono sotto quota diecimila i cittadini in isolamento domiciliare (9.657). Ieri erano 10.653. Gli attuali positivi sono quindi 10.036.

Nel report odierno compaiono anche 12 vittime e 878 guariti. I decessi non sono tutti riconducibili alle ultime 24 ore. Dalla Regione spiegano che uno è attribuibile a ieri, cinque al 10 ottobre, uno al 9 ottobre, uno al sette, uno all'1 ottobre. Altri tre sono invece di settembre (rispettivamente il 30, il 21 e l'11).

La divisione dei nuovi casi per provincia. A Palermo sono 54; a Messina 30; a Catania 99; a Ragusa 3; a Siracusa 31; a Trapani 19; sia ad Agrigento sia a Enna 16, a Caltanissetta 5.

La situazione nel resto d'Italia

Sono 2.494 i nuovi casi di Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore sul territorio italiano. Secondo il ministero della Salute, sono invece 49 i decessi in più rispetto a ieri, che portano il totale a 131.384.