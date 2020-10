Coronavirus, casi positivi al Policlinico in ginecologia e cardiologia

In merito ai casi positivi al Covid -19 registrati presso il Presidio Ospedaliero Policlinico Rodolico-San Marco, i piiù numerosi sono nel complesso della sala parto la cui situazione oggi appare ristabilita e nel reparto cardiologia diretto dal prof. Corrado Tamburino. La gestione dei casi positivi in isolamento domiciliare è a cura dell’Asp.

"La direzione aziendale ha attivato le procedure del caso mirate oltre alla sorveglianza attiva dei lavoratori anche alle sanificazioni continue delle strutture coinvolte", si legge nella nota del Policlinico. Per la cardiologia le direttive impartite garantiscono i ricoveri in regime di urgenza, i ricoveri con classe di priorità A cioè quelli che possono potenzialmente aggravarsi rapidamente o comunque tali da recare grave pregiudizio alla prognosi e i ricoveri per pazienti sottoposti ad impianto di device cardiologici.