Sono 878 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia: nella provincia etnea il maggior numero di positivi (+295)

Nuovi casi in aumento rispetto a ieri ma attuali positivi e ricoveri ancora in calo in Sicilia. L'Isola - dopo la pausa di ieri - torna ad essere la prima regione d'Italia: sono infatti 878 i contagi Covid scoperti nelle ultime 24 ore su 18.682 tamponi (tasso del 4,6%). Mentre i 1.754 guariti fanno scendere a 22.720 mila (-896) le persone che al momento hanno il virus. In discesa - trend che ormai continua da giorni - i ricoveri ordinari: rispetto a ieri ci sono 35 pazienti in meno (697 in totale), mentre è di +1 il saldo dei posti letto in terapia intensiva occupati (99 in tutto) con 10 nuovi ingressi.

Sono invece 20 i decessi comunicati. Anche stavolta non si riferiscono tutti alle ultime 24 ore. La Regione infatti chiarisce che 6 sono deceduti ieri, 8 giorno 14, 2 giorno 13, uno giorno 12, uno giorno 11, mentre due addirittura nei giorni 16 e 17 agosto; quasi un mese fa.

La mappa per provincia: Palermo: 82.251 (129); Catania: 72.246 (295); Messina: 33.070 (169); Siracusa: 22.202 (107); Ragusa: 19.255 (53); Trapani: 19.001 (53); Caltanissetta: 17.421 (23); Agrigento: 16.889 (29); Enna: 9.027 (20)

Green pass, i tamponi non saranno gratis

I sindacati avevano chiesto tamponi gratuiti per chi non vaccinato avrà necessità di tamponi frequenti per ottenere il green pass ma il governo già ieri era stato chiaro: non sarà la collettività a farsi carico di chi rifiuta il vaccino gratuito. Ma una concessione da Draghi è arrivata: i tamponi - si legge su Today.it - resteranno a prezzo calmierato, anzi, il costo scenderà ancora. Il nuovo decreto green pass che sarà approvato oggi dal consiglio dei ministri prevede infatti che - oltre all'estensione del green pass ai luoghi di lavoro dal 15 ottobre - l'obbligo per le farmacie di effettuare tamponi a prezzi calmierati: 15 euro e otto euro per i minori. Saranno invece gratuiti i tamponi per tutti i soggetti fragili che non si possono vaccinare.

Tamponi a 15 e 8 euro

Ricordiamo che il nuovo decreto prevede la sospensione dal lavoro e il blocco dello stipendio al dipendente senza green pass dopo 5 giorni di accessi in fabbrica o in ufficio senza certificazione. Sanzioni specifiche sono previste per chi elude i controlli o per i datori di lavoro che non li predispongono.

Per chi continuerà a rifiutare il vaccino anti covid (per cui ancora non è previsto l'introduzione di un obbligo di legge) non resterà altra via che sottoporsi pertanto a tamponi frequenti: infatti non è previsto un cambiamento nella durata di validità degli stessi che - per ottenere il Green pass - resta di 48 ore. La questione, a quanto si apprende, è stata posta nel corso della cabina di regia a Palazzo Chigi in vista del Cdm di questo pomeriggio. La richiesta era valutare una eventuale estensione a 72 ore, ma ad oggi non ci sono indicazioni in tal senso delle autorità sanitarie e dunque, pur impegnandosi a fare un appronfondimento sulle scelte fatte nel resto d'Europa, per ora il governo tiene fermo il termine di validità di due giorni.

I numeri del Covid in Italia

Il bollettino di oggi giovedì 16 settembre