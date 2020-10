Coronavirus, a Pedara 16 positivi: il Sindaco invita alla calma

I casi di Covid-19 al momento registrati a Pedara sono 16, tutti domiciliati in quarantena. La maggior parte di loro risulta essere asintomatica, come comunicato dall'amministrazione, nessuno riporta gravi conseguenze o è ricoverato. “In sinergia con la nuova dirigente scolastica Alessandra La Puzza- dichiara il Sindaco Alfio Cristaudo- abbiamo inoltre adottato tutte le procedure necessarie nelle classi in cui si è manifestato qualche caso. Sono stati attivati tutti i dispositivi normativi, effettuati tamponi, messe in quarantena le classi interessate. Sottolineo che sarà garantito il proseguo dell’attività didattica a distanza anche a questi studenti. Invito la popolazione ad adottare tutti i dispositivi di contenimento previsti dal Governo: mascherine, mantenimento delle distanze, niente assembramenti . Vi chiedo gentilmente di evitare di diffondere panico e dati inesatti. Cerchiamo di volerci bene e di essere pazienti. Resto a disposizione della popolazione”.

