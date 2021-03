Coronavirus, lieve aumento di contagi in Sicilia (+695): a Catania +186

Altri 695 contagi in Sicilia e 15 persone morte. E' quello che emerge dall'ultimo bollettino del ministero della Salute relativamente alle ultime 24 ore. Nell'Isola i nuovi positivi sono in aumento rispetto a ieri di esattamente cento unità (24 ore fa erano 595). I decessi sono stati 15 (ieri 18). I tamponi processati sono stati 23.994 (contando anche i tamponi rapidi), quindi oltre mille in più rispetto a ieri (erano stati 22.842). Questo vuol dire che il tasso di positività risale leggermente fino a sfiorare il 2,9%. I ricoverati con sintomi in regime ordinario sono lievemente aumentati passando dai 665 di ieri ai 667 di oggi. In terapia intensiva 108 pazienti (-4) con soli due nuovi ingressi. Complessivamente in isolamento domiciliare ci sono 12.906 persone, in calo rispetto al giorno prima quando era 13.425. Il totale degli attuali positivi è di 13.681 persone. Dall'inizio della pandemia i dimessi/guariti sono 140.225 mentre le vittime sono purtroppo 4.287.

Coronavirus, la situazione in Italia

Il nuovo bollettino del Ministero della Salute di oggi mercoledì 10 marzo 2021 registra in Italia 22.409 nuovi casi su 202558 tamponi (9.75% positivi) e 159118 test rapidi (1.67% positivi). Sale il numero dei pazienti Covid ricoverati (+489) così come delle persone che devono far accesso alle terapie intensive: oggi sono 2.827 gli italiani in condizioni critiche, 71 più di ieri al netto di 253 nuovi ingressi. 332 i decessi e 13752 i pazienti che hanno superato l'infezione. Lombardia (4mila nuovi casi, 70 decessi e 170 nuovi ricoveri), Campania (3mila nuovi casi, 26 decessi e 27 nuovi ricoveri), Emilia Romagna (2mila nuovi casi, 43 decessi e 70 nuovi ricoveri) e Piemonte (2mila nuovi casi, 29 decessi e oltre 100 ricoveri) le regioni più in difficoltà.