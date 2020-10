Coronavirus, 362 i nuovi casi positivi in Sicilia: nella provincia etnea +85

Sono 362 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 7.019 gli attuali positivi e passano a 593 i ricoverati in ospedale con un incremento di 30 ricoveri rispetto a ieri. Di questi 72 si trovano in terapia intensiva, 2 in più rispetto a ieri, mentre sono 521 i ricoveri in regime ordinario, 28 in più di ieri. Sono 6.426 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono 3252 ieri erano stati 6390. Anche oggi si registrano nuove vittime, sono 3 i decessi che portano il totale a 368. I guariti sono 130. Nella provincia etnea + 85 casi positivi rispetto a ieri. La provincia più colpita rimane Palermo con 170 positivi.

