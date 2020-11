Covid, in Sicilia 1.024 nuovi casi e altri 18 morti: a Catania + 258 positivi

Sono 1.024 i nuovi contagiati in Sicilia che fanno salire il totale dei casi attuali a 16.064: 1.025 ricoverati con sintomi, 142 in terapia intensiva (+10)

Ci sono 1.024 casi di coronavirus in più in Sicilia. Il dato, emerso a seguito di 8.034 tamponi processati, è contenuto nel report quotidiano del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità. Il report registra anche 18 morti e 266 guariti. Due persone della provincia catanese (un uomo di 74 anni, di Mirabella Imbaccari, con patologie pregresse e una donna di 84 anni originaria di Paternò) sono decedute nell'ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Al momento sull'isola si contano 16.064 positivi. In aumento il numero dei ricoverati in via ordinaria: oggi sono 1.025, 26 in più rispetto ai 999 di ieri. Aumentano anche i posti di terapia intensiva e sub intensiva occupati: ieri erano 132, oggi sono 142. Le province siciliane con il maggior incremento di positivi tra ieri e oggi sono Catania con 258, Ragusa con 249 e Palermo con 209 nuovi casi.