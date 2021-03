Covid, in Sicilia sono 539 i nuovi positivi e 17 morti: a Catania +150 contagi

Sono 539 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 25.171 tamponi processati, con una incidenza di positivi di quasi il 2,1%, in discesa rispetto a ieri. La regione è dodicesima nel contagio giornaliero di oggi

Sono 539 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 25.171 tamponi processati, con una incidenza di positivi di quasi il 2,1%, in discesa rispetto a ieri. La regione è dodicesima nel contagio giornaliero di oggi. Le vittime sono state 17 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.187. Il numero degli attuali positivi è di 25.129, con decremento di 600 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1.122. Negli ospedali i ricoverati sono 813; 36 in meno rispetto a ieri quelli in terapia intensiva sono 117, meno 6 sul giorno precedente. La distribuzione nelle province vede Palermo con 190 casi, Catania 150, Messina 36, Siracusa 47, Trapani 12, Ragusa 28, Caltanissetta 22, Agrigento 44, Enna 10.

La situazione nel resto d'Italia

Nuovi casi: 20.884 (ieri 17.083)

Casi testati: 115872 (ieri 105.249)

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 335.983)

molecolari: 192341 di cui 18153 positivi pari al 9.43% (ieri 9.17%)

rapidi: 166543 di cui 2687 positivi pari al 1.61% (ieri 1.59%)

Attualmente positivi: 437.421, +6425 (ieri 430.996, +6663)

Ricoverati: 19.763 +193 (ieri 19.570, +458)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.411, +84 (ieri 2.327, +38, 222 nuovi)

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: 2.976.274 (ieri 2.955.434)

Deceduti dopo Covid test positivo: 98.635 (ieri 98.288)

Totale Dimessi/Guariti: 2.440.218, +14068 (ieri 2.426.150, +10057)

Vaccinati: 1.454.503 (4.587.565 dosi somministrate*)