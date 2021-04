Coronavirus, in Sicilia 1.061 nuovi positivi: +148 contagi nella provincia etnea

Sono 1.061 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, a fronte di 21.800 tamponi effettuati, su un totale di 3.759.786 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 6 decessi (ieri 21), che portano il totale delle vittime, sull'isola, a 5.292. E' quanto si legge nel bollettino di oggi del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Il numero degli attualmente positivi in SICILIA e' di 25.510 (+299) mentre le persone ricoverate con sintomi sono 1.244 di cui 171 in Terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 24.095 pazienti. I guariti/dimessi dall'inizio dell'emergenza ad oggi sono 172.774 (+756). Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Palermo 378, Catania 148, Messina 146, Siracusa 123, Trapani 26, Ragusa 116, Caltanissetta 65, Agrigento 55 e Enna 4.

I nuovi contagi in Italia

Sono 13.158 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 13.817) a fronte di 239.482 tamponi effettuati su un totale di 57.126.017 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati 217 i decessi (ieri 322), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 119.238. Con quelli di oggi diventano 3.962.674 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 461.212 (-236), 437.688 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 20.971 di cui 2.862 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 3.382.224 con un incremento di 13.176 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore e' la Lombardia (1.967), seguita da Campania (1.854), Puglia (1.203), Lazio (1.185) e Sicilia(1.061).