Coronavirus, in Sicilia 39 nuovi casi: a Catania sono 6 in più

Sono 39 i nuovi casi di Coranavirus in Sicilia, 28 riguardano migranti e tutti nell'agrigentino. Oltre i casi relativi ai migranti ve ne sono sei nuovi nell'area di Catania, due nel messinese, e un caso rispettivamente a Messina, Enna, Ragusa e Palermo. Quattro le persone guarite.

Il numero dei contagi di Covid-19 di oggi porta l'isola ad essere la terza regione per incremento rispetto a ieri secondo i dati forniti dal ministero della Salute. Complessivamente il numero degli attualmente positivi sale a 259. Sale anche il numero dei ricoverati con sintomi (33), mentre resta stabile quello dei ricoverati in terapia intensiva (2). Continua la crescita anche di coloro che si trovano in isolamento domiciliare (+31): portando il numero totale a 224.