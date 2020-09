Coronavirus, in Sicilia altri 83 nuovi casi: +13 a Catania

Aumenta il numero delle persone sottoposte a test e qumenta il numero dei nuovi contagi: sono infatti 83 i nuovi casi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore a seguito dei risultati pervenuti dai 5.627 tamponi effettuati. Dei nuovi casi ben 26 sono migranti (15 nel centro di accoglienza di Agrigento, 1 a Trapani e 9 a Lampedusa. Nella provincia etnea sono 13 i nuovi soggetti trovati positivi. Complessivamente nell'Isola sono 9 le persone guarite, ma ci sono due ingressi in terapia intensiva. Il numero dei soggetti che necessita di supporto alla respirazione arriva dunque a 12 sui 76 ricoverati con sintomi. Gli attualmente positivi sono 1.227 mentre rimangono in isolamento domiciliare 1.139 persone. Questi i dati forniti oggi 2 settembre 2020 dal ministero della Salute.

