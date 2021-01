Coronavirus, Comitato tecnico scientifico: ipotesi lockdown per tre settimane in Sicilia

Sarebbe già nelle mani della giunta - riunita in questo momento - la relazione del Cts sui provvedimenti da adottare in base all'alto numero di contagi raggiunto negli ultimi giorni in Sicilia. Fra le ipotesi del Comitato tecnico scientifico quella di un lockdown di almeno tre settimane per fronteggiare la situazione a rischio. Sul tavolo anche la chiusura di tutte le scuole, con la didattica a distanza per le elementari fino al 18 gennaio e per medie e liceo fino a fine mese. Poco probabile che una decisione sia assunta entro stasera dato che per domani è fissata la riunione della task force regionale.