Coronavirus, Comitato tecnico scientifico: ipotesi "zona rossa" per tre settimane in Sicilia

Il Cts pressa Musumeci: la Sicilia in pochi giorni potrebbe diventare area rossa per tre settimane. Il Comitato tecnico scientifico, secondo le indiscrezioni che trapelano e che vengono rilanciate dall'Ansa sul suo sito, dopo le due riunioni di ieri e oggi avrebbe già definito la relazione da dare al governatore Nello Musumeci, in considerazione dell'alto tasso di contagi degli ultimi giorni nell'Isola. Non si escludono misure diversificate in relazione all'estensione dell'epidemia. Ora la parola spetta alla politica. Sul tavolo anche la chiusura di tutte le scuole, con la didattica a distanza per le elementari fino al 18 gennaio e per medie e liceo fino a fine mese. A incidere sulla decisione il fatto che i reparti di terapia intensiva siano tornati di nuovo sotto pressione anche in Sicilia come in molte regioni italiane. Oggi nell'Isola sono stati individuati 1.435 nuovi casi su 8.572 tamponi processati (16,7% contro il 17,3 di ieri, il più alto d'Italia). In Sicilia si registrano altre 36 vittime, mentre continua a risalire la pressione sugli ospedali.