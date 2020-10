Coronavirus, un consigliere comunale positivo: sospese sedute e commissioni

E' stato accertato un caso di positività al Covid19 per un consigliere comunale. Una notizia che ha messo in subbuglio l'intero Comune di Catania: tra commissioni consigliari, sedute del consiglio e visite negli uffici le possibilità di "contatto" sono molteplici e si sta cercando di "tracciare" e delimitare il campo. Si tratterebbe di un consigliere di maggioranza e adesso il presidente del civico consesso Giuseppe Castiglione ha richiesto, come già avviene periodicamente, una sanificazione dell'aula consigliare e dei luoghi ove si svolgono le commissioni e ha sospeso i prossimi consiglio e avviato le procedure per svolgere tutti gli atti in smart working.

Parallelamente Castiglione è in contatto con Asp e Protezione Civile per capire il da farsi: ci potrebbero essere verifiche per i colleghi consiglieri entrati a stretto contatto e la quarantena per evitare l'eventuale propagazione del contagio.