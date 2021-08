Covid, 581 nuovi casi in Sicilia con meno tamponi eseguiti: a Catania +109

L'incidenza risale fino quasi al 6,3% per effetto del numero più basso di tamponi. L'isola scende al quarto posto per nuovo contagi giornalieri in Italia

Sono 581 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 9.282 tamponi processati nell'isola. L'incidenza risale fino quasi al 6,3% per effetto del numero più basso di tamponi. L'isola scende al quarto posto per nuovo contagi giornalieri in Italia. Gli attuali positivi sono 11.219 con un aumento di altri 549 casi. I guariti sono 32 mentre nelle ultime 24 ore non si registrano nuove vittime e il totale dei decessi resta 6.047. Sul fronte ospedaliero sono adesso 328 i ricoverati, 22 in piu' rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 33 i ricoverati, 2 in piu'. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo 106 casi, Catania 109, Ragusa 73, Agrigento 34, Caltanissetta 58, Trapani 62, Messina 67, Siracusa 72, Enna 0.

I numeri in Italia

Sono 5.321 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 6.513 di ieri, per un totale di 4.355.348 dall'inizio dell'epidemia. I decessi sono 5 contro i 16 registrati ieri. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del Covid-19 in Italia. Quanto ai tamponi effettuati, oggi sono 167.761 rispetto ai 264.860 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi al 3,1 per cento, in aumento rispetto a ieri. Il numero degli attualmente positivi è di 91.350, 4.065 in più rispetto a ieri, mentre i dimessi/guariti sono 1.250 per un totale di 4.135.930 dall'inizio dell'epidemia. Sono 230 le persone ricoverate in terapia intensiva, con un incremento di sedici unita' rispetto sempre a ieri. I ricoverati con sintomi sono 1.954, in aumento rispetto ai 1.851 di ieri.