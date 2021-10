Covid, in Sicilia 204 nuovi casi ma ne "spuntano" 296 del 2020

Sono 204 i nuovi casi di Covid accertati in Sicilia nelle ultime 24 ore. I tamponi processati sono stati 16.846 e il tasso di positività si attesta allo 1,2%. Lo riporta il bollettino odierno diramato dal ministero della Salute. Numeri in miglioramento rispetto a ieri (278 nuovi casi e positività pari all'1,7%).

La piattaforma con dati del ministero riporta una precisazione. "La Regione Sicilia - si legge - comunica che in data odierna ha ricevuto ha ricevuto dal laboratorio principale dell'Asp di Palermo la trasmissione dei risultati dei tamponi per la ricerca di RNA SARS-CoV-2 riferiti all'anno 2020. Pertanto il dato cumulativo dei casi comunicato in data odierna include 296 positivi dell'anno 2020. Ugualmente il dato cumulativo dei tamponi molecolari comunicati in data odierna include 3.634 tamponi relativi all'anno 2020". Alla luce di questa precisazione i casi indicati oggi sono 500 e i tamponi 20.480.

Guardando alla situazione ospedaliera, i ricoverati nei reparti ordinari col virus sono 482 (ieri 507) mentre in terapia intensiva i pazienti Covid sono 63 con tre nuovi ingressi (ieri in area critica c'erano 65 persone). Complessivamente gli ospedalizzati sono 545 (ieri 572). Sono costretti all'isolamento domiciliare in 13.864 (ieri 14.695).

Il totale degli attuali positivi in Sicilia arriva a 14.409. Il report indica sette nuove vittime e così il totale da inizio pandemia arriva a 6.819. Sul totale dei decessi comunicati oggi, la Regione precisa però che uno è di ieri, cinque sono riconducibili al 28 e uno al 27 settembre. I guariti nelle 24 ore sono 1.647 per un totale di 277.148.

Per quello che riguarda la divisione dei nuovi casi nel territorio regionale, 355 sono a Palermo e provincia. Seguono Catania con 252; Siracusa 56; Trapani 51; Agrigento 35; Ragusa 25; Enna 12; Caltanissetta 9 e Messina uno.

Zona bianca più vicina

Tutte le regioni in zona bianca a breve: la Sicilia dovrebbe andarci dal 4 ottobre, dopo i 14 giorni necessari in una zona inferiore prima di poterci passare: nel monitoraggio di venerdì scorso la Sicilia aveva già numeri da zona bianca, trend che domani sarà confermato con ogni probabilità. Una sola altra regione galleggia sulla superficie del cambio colore, ma per ora dovrebbe evitare più restrizioni.

La situazione nel resto d'Italia

Sono 3.804 i positivi al Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.212. Sono invece 51 le vittime in un giorno (ieri erano state 63.