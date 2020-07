Coronavirus, 3 nuovi casi in Sicilia: aumentano ancora i ricoveri

Sale di altre tre unità in 24 ore e con 1.278 tamponi processati il numero dei casi di Coronavirus in Sicilia. Secondo i dati del ministero della Salute (aggiornati alle 17 di oggi) sono 22 i pazienti ricoverati con sintomi (ieri erano 20 ) e raddoppia il numero di quelli in Terapia intensiva: oggi 4 e ieri 2. (Il totale degli ospedalizzati sale quindi a 26). Sono 168 i malati in isolamento domiciliare, per un totale di 194 persone attualmente positive. I deceduti restano 283. I casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 3.196. La provincia etnea continua a essere quella più interessata dall'aumento dei contagiati e sebbene le autorità sanitaria stiano attuando i protocolli di tracciamento del contatto, sale la preoccupazione per i cluster individuati in alcuni centri dell'hinterland, come nel caso della comunità evangelica pedarese, e dei nuclei familiari a Misterbianco e nel quartiere catanese di Cibali.

