Coronavirus, contagi in aumento: in Sicilia +1.287 casi di cui 280 a Catania

Sono 1.287 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 27.170 tamponi processati, con una incidenza del 4,7%, in linea con la media nazionale. La Regione è quinta per numero di contagi giornalieri.

Nuovo sensibile rialzo di contagi da Covid-19 in Sicilia. Secondo i dati trasmessi dalla Regione al ministero della Salute, e racchiusi nel report quotidiano della Protezione civile nazionale, tra ieri e oggi nell'Isola sono stati scoperti 1.287 casi grazie a 27.170 tamponi antigenici e molecolari. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 11, le guarigioni 95. Per effetto di questi dati, il numero complessivo degli attuali contagiati nelle nove province siciliane cresce di 1.181, arrivando a quota 26.527. L'incremento più consistente di casi si registra ancora una volta in provincia di Palermo, dove i nuovi positivi scoperti sono 438, seguono Catania (280) e Caltanissetta (133). La situazione dei ricoveri ospedalieri vede in calo il numero dei pazienti in regime ordinario, scesi da 1.125 a 1.119, mentre salgono da 157 a 164 i posti letto occupati nelle terapie intensive e sub-intensive.