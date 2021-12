Baristi senza mascherine: chiusi dalla polizia due locali

Continuano i controlli anti Covid della polizia. Stavolta ad Adrano gli agenti del commissariato, diretto dal vice questore Paolo Leone, hanno sanzionato due bar. Nello specifico il 16 e il 21 dicmebre i poliziotti hanno accertato il rispetto delle norme anticontagio in un chiosco e in un bar ed gli addetti alla somministrazione, e in un’occasione il titolare stesso dell’esercizio, servivano gli avventori senza indossare le mascherine. Così sono arrivate sanzioni che vanno da 400 a 3000 euro, nonché la chiusura per cinque giorni delle attività.